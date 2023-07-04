Нардеп сообщил, что залог внесли его "друзья и коллеги" днем раньше – вечером 3 июля, а вышел он сегодня после обеда. Алексеев продолжает настаивать, что дело против него исключительно "политическое".

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По его словам, дальше будет решаться, идти ли ему на оправдательный приговор или на закрытие дела.

Дела там нет, говорят самые лучшие адвокаты. Это только основание оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела,

– заявил Алексеев.

Справка. Лычаковский районный суд Львова 3 июля избрал меру пресечения Алексееву в виде содержания под стражей на 60 суток. По данным СБУ, нардеп за 50 тысяч долларов обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции.

Детали дела против Алексеева