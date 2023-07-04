Нардеп повідомив, що заставу внесли його "друзі та колеги" днем раніше – ввечері 3 липня, а вийшов він сьогодні по обіді. Алєксєєв продовжує наполягати, що справа проти нього є виключно "політичною".

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За його словами, далі вирішуватиметься, чи йти йому на виправдувальний вирок, чи на закриття справи.

Справи там немає, кажуть найкращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдувальний вирок, або на закриття справи,

– заявив Алексєєв.

Довідка. Личаківський районний суд Львова 3 липня обрав запобіжний захід Алексєєву у вигляді тримання під вартою на 60 діб. За даними СБУ, нардеп за 50 тисяч доларів обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції.

Деталі справи проти Алєксєєва