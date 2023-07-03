1 липня суд відклав розгляд справи про обрання запобіжного заходу депутату Сергію Алєксєєву, оскільки той не явився на судове засідання. Сьогодні ж, 3 липня суд таки взяв Алєксєєва під варту на 60 діб.

Увага Справа нардепа Алєксєєва: тривали обшуки, ДБР просить про арешт із заставою в 10 мільйонів

Таке рішення оголосив суддя Д. Рудаков. Як альтернативу визначено заставу у 2 мільйони 264 тисячі гривень.

Наразі нардепа перевезуть до СІЗО. Звідти він зможе вийти після внесення застави.

Довідка. За даними СБУ, Сергій Алєксєєв за 50 тисяч доларів обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції.

Алєксєєв відкинув звинувачення

Суспільне пише, що перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили. За його словами, чоловік від якого він отримав гроші, його знайомий.

Це поліцейська підстава. Я вважаю, що немає події злочину, тому що не було ніякого шахрайства. Нікого не ошукали. Це була оплата послуг адвоката, які працювали два роки над захистом цієї людини,

– сказав Алєксєєв.

Деталі гучної справи

Депутата викрили під час одержання другої частини грошей – 30 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

У "Європейській Солідарності" наголосили, що обшуки відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.