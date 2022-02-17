Нардепа Кузьминых принудительно доставят в суд

Народного депутата Сергея Кузьминых подозревают во взяточничестве. Политик в очередной раз не пришел на заседание суда, поэтому его доставят на заседание принудительно.

Соответствующее решение принял судья 17 февраля 2022 года. Это случилось на заседании суда, которое транслировали онлайн.

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Кузьминых принудительно доставят в суд

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко принял решение о доставлении политика в суд после того, как Кузьминых в очередной раз не пришел на заседание.

Судья решил осуществить привод подозреваемого Сергея Кузьминых на заседание, назначенное на 10:00 24 февраля 2022 года в помещение Высшего антикоррупционного суда.

В частности там будут рассматривать ходатайство об избрании нардепу меры пресечения в виде содержания над стражей.

Высший антикоррупционный суд поручил Национальному антикоррупционному бюро доставить политика в суд. Известно, что контроль за исполнением судебного решения судья возложил на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кстати, 17 февраля депутат Сергей Кузьминых снова не пришел на заседание. Его адвокат Лариса Криворучко заявила, что политик якобы на больничном и находится в больнице. Однако защитница не предоставила документа, который бы подтвердил то, что Кузьминых не может покинуть больницу.

К слову, перед этим, 16 февраля, на заседание не пришла даже защита. И защитница, и подозреваемый не брали трубку.

Дело о предполагаемой взятке Кузьминых

В конце января 2022 года народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен.

В НАБУ сообщили, что за эти деньги политик якобы должен был посодействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине.

Политика задержали только 7 февраля. Сам Кузьминых дело называет провокацией.

Однако с тех пор политику не могут избрать меру пресечения, ведь изначально суд не мог подтвердить его личность – тогда "слуга" на заседании не имел паспорта. Потом защита просила время для подготовки.

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