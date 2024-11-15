Нардеп Шевченко, подозреваемый в госизмене, был заключен под стражу

Нардеп Евгений Шевченко был заключен под стражу. Его подозревают в государственной измене.

Нардепу избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о деле Шевченко

Такое решение принял Печерский райсуд Киева в пятницу, 15 ноября. Так что нардеп будет оставаться под стражей до 11 января 2025 года.

Напомним, что ему накануне объявили о подозрении в государственной измене.

Народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан,

– написали в прокуратуре.

Его высказывания вредили информационной безопасности Украины, а искаженные им факты и события становились информационными поводами для антиукраинской информационной деятельности.

Кроме того, в ДБР сообщали о бизнесе Шевченко в Беларуси, на котором он заработал примерно 1,5 миллиона евро.