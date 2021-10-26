Нардепам якобы сорвали визит в США: посольство Украины объяснило ситуацию

Объединение нардепов "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" должны были лететь в Штаты, чтобы обсудить "Северный поток-2" и зеленую энергетику. Однако посольство Украины в США якобы сорвало визит. Дипломаты же отметили, что за частные поездки госслужащих не отвечают.

Делегацию нардепов пригласил Международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership. В объединение входят 25 нардепов из всех фракций.

Кстати США внесли Украину в список стран "очень высокого риска"

Политики планировали встретиться с украинским кокусом в Конгрессе, с представителями аналитического центра Atlantic Council и диаспоры. Однако части депутатов не выдали дипломатическую визу. В результате в Штаты полетели только трое.

Объяснение посольства

В посольство Украины в США, рассказали 24 каналу, что учреждение обеспечивает рабочие поездки госслужащих. Обязательным условием рабочих командировок является согласование и определение целей и задач рабочей поездки в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами.

В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины,

– подчеркнули дипломаты.

Добавили, что для обеспечения визита за границу дипломатические учреждения берут деньги из государственного бюджета. Поэтому без официального согласования визита выделение средств невозможно.

Поэтому резюмировали, что посольство Украины в США неукоснительно соблюдает действующее законодательство.

Депутаты говорят, что не "поступила команда не пускать "слуг"

С визитом в США полетели только сопредседатель объединения Алексей Гончаренко, нардепы Владимир Кабаченко и Гео Лерос. Все они имели визу категории В1 / В2. Зато другие политики ожидали получить визу А1, сообщает "Бабель".

Чтобы получить эту визу, депутатам должны были дать дипломатическую ноту от Министерства иностранных дел. Накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту.

Один из членов делегации рассказал, что сначала МИД сделал ноту поддержки, чтобы ускорить процесс получения визы. Однако потом вроде бы поступила команда не пускать депутатов от "Слуги народа", поэтому они отозвали ноту.