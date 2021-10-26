Делегацію нардепів запросив Міжнародний республіканський інститут та організація House Democracy Partnership. До об'єднання входять 25 нардепів з усіх фракцій.

До речі США внесли Україну в список країн "дуже високого ризику"

Політики планували зустрітись з українським кокусом у Конгресі, з представниками аналітичного центру Atlantic Council та діаспори. Однак частині депутатів нібито не видали дипломатичну візу. У результаті до Штатів полетіли тільки троє.

Пояснення посольства

У посольство України в США, розповіли 24 каналу, що установа забезпечує робочі поїздки держслужбовців. Обов’язковою умовою робочих відряджень є погодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки відповідно до передбачених законодавством процедур.

Водночас приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України,

– наголосили дипломати.

Додали, що для забезпечення візиту за кордон дипломатичні установи беруть гроші з державного бюджету. Тому без офіційного погодження візиту виділення коштів неможливе.

Тому резюмували, що посольство України в США неухильно дотримується чинного законодавства.

Депутати кажуть, що не "надійшла команда не пускати "слуг"

З візитом до США полетіли тільки співголова об'єднання Олексій Гончаренко, нардепи Володимир Кабаченко та Гео Лерос. Усі вони мали візу категорії В1/В2. Натомість інші політики очікували отримати візу А1, повідомляє "Бабель".

Щоб отримати цю візу, депутатам мали дати дипломатичну ноту від Міністерства закордонних справ. Напередодні вильоту в МЗС передумали та скасували ноту.

Один з членів делегації розповів, що спочатку МЗС зробило ноту підтримки, щоб прискорити процес отримання візи. Однак потім начебто надійшла команда не пускати депутатів від "Слуги народу", тож вони відкликали ноту.