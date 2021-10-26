Відповідне рішення у понеділок, 25 жовтня, ухвалив Центр контролю та профілактики захворювань США. Список поновлюють щотижня.
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Варто зазначити, що 18 жовтня Україна перейшла з другого рівня до третього. Однак тепер наша держава опустилась ще на одну сходинку нижче.
Категорія "COVID-19 Very High"
Згідно з критеріями CDC, під категорію "Covid-19 Very High" 4 рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 000 жителів.
До країн із четвертим рівнем ризику входять:
- Австрія
- Греція
- Мальдіви
- Швейцарія
- Таїланд
- Велика Британія
Загалом у списку перебувають 77 держав. Окрім цього, американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок без двох доз вакцинації.
До слова ЄС знову залишить Україну в "зеленому списку", – журналіст
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли 2 803 159 людей:
- одужали 2 390 112 пацієнтів;
- померли 64 936 громадян.