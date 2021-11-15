Нардепов начали пускать в Раду только с COVID-сертификатом: как "прорывался" антивакс Камельчук

В Верховной Раде 15 ноября начали действовать карантинные ограничения для нардепов и сотрудников парламента. Теперь все, кто хочет попасть в здание Рады, должны показать на входе COVID-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

Как рассказал журналист Алексей Братущак, не обошлось без инцидентов. Так, "слуга народа" Юрий Камельчук поскандалил с сотрудниками Управления государственной охраны Украины.

Важно Это нарушение Конституции, – нардеп Камельчук против допуска в Раду с COVID-сертификатом

Конфликт начался из-за того, что представители УГО "очень долго проверяли результат теста". Как отметил журналист, Камельчук "с боем" прорывался на свое рабочее место.

За хулиганские действия в отношении УГОшников этот персонаж (Юрий Камельчук – 24 канал) должен понести наказание. Тем более что "быкует" он не впервые,

– подчеркнул Братущак.

Что об этом говорит сам Камельчук

Народный депутат рассказал, что имел справку о результате ПЦР-теста, но ее проверка затянулась, и тогда Камельчук решил расшевелить охрану.

Это даже инцидентом назвать сложно. Скорее задержка элементарного процесса. На входе в профильный комитет охрана 10 минут ждала "главного", чтобы проверить мой ПЦР-тест. Поэтому я мог опоздать на заседание, где, кстати, должны рассматривать мой законопроект "О системах накопления энергии" № 5436-д,

– объяснил "слуга".

По словам нардепа, он был заинтересован ускорить охрану. Впоследствии Камельчука пропустили в Раду.

Что стоит знать о Юрии Камельчуке

Нардеп от "Слуги народа" в декабре 2020 года заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно от вымышленной болезни COVID-19".

Впоследствии он попытался объяснить свое высказывание. В то же время нардеп не отрицал заявления по поводу "вымышленного коронавируса", а наоборот подчеркнул, что во всем виновата ВОЗ.

Что известно об ограничениях в Раде

Уже в январе 2021 года депутат рассказал, что вакцинация от COVID-19 приносит смерти. А препараты, вводимые людям, содержат давно известные вредные ингредиенты. Впрочем, это сообщение удалили с его страницы.

С 15 ноября в гостинице "Национальный" недалеко от парламента с подачи руководства парламента открылся центр вакцинации от COVID-19. Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

В то же время с 15 ноября депутатов пускают в Раду только при наличии одного из документов:

сертификат вакцинации,

ПЦР-тест или антиген-тест,

справки о том, что человек выздоровел от COVID-19.

Заметим, что вице-спикер Александр Корниенко намекнул, что некоторые нардепы нарушают новые правила.