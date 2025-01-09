Народному депутату от "Слуги народа" Кормышкиной объявили новое подозрение

Народному депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларации за 2023 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ и САП. Отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование, также устанавливаются другие лица причастные к преступлениям.

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В чем подозревают Ирину Кормышкину

По данным следствия, Ирина Кормышкина в 2023 году не задекларировала жилой дом, в котором она живет. Также она не внесла сведения о земельных участках вблизи Одессы стоимостью более 17 миллионов гривен, приобретенных за счет необоснованных активов.

Кормышкиной сообщили о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции".

Заметим, что факт приобретения народным депутатом Украины в собственность активов, которые более чем на 20 миллионов гривен превышают официальные доходы и сбережения за этот период, является предметом расследования САП и НАБУ,

– добавили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Важно! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что 16 октября Ирине Кормышкиной уже объявили подозрение в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен, которыми она якобы завладела в 2021 – 2022 годах. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.