Например, депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Михаил Соколов и

в октябре 2022 года всего за 10 тысяч гривен приобрел Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска. Это примерно в 200 раз дешевле реальной стоимости, как свидетельствует статистика AUTO.RIA за тот период, передает 24 Канал.

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Как чиновники покупают автомобили по "смешным" ценам?

Михаил Соколов сказал NGL.media, что приобрел автомобиль с "существенными повреждениями", однако отказался уточнить, с какими именно.

Похожее оправдание имела Виктория Негода, руководитель отдела земельных ресурсов и экологии Пристоличной сельской территориальной общины под Киевом. В октябре 2023 года она якобы за 100 тысяч гривен приобрела Hyundai Tucson 2022 года выпуска, хотя на самом деле рыночная стоимость такого автомобиля по крайней мере в 10 раз выше. Чиновница объяснила, что купила "немного битое" авто.

Обратите внимание! Есть два основных основания для декларирования автомобилей: 1) приобретение в собственность декларантом или его близким родственником: 2) приобретение права пользования автомобилем, владельцем которого является кто-то другой.

Во время исследования реестра деклараций NGL.media обнаружили более тысячи декларантов, которые просто не указывают стоимость авто, которым пользуются. Как объясняет Алексей Бойко, юрист Центра противодействия коррупции, декларант имеет право не указывать стоимость, если не знает ее.

У чиновников, указывающих цену машин, она сильно занижена.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал в своей последней декларации указал, что пользуется автомобилем Audi Q7 2024 года выпуска стоимостью 750 тысяч гривен, которая формально принадлежит его тесту Богдану Вербовому.

Кроме того, что Надал не указал в декларации, что на самом деле пользуется дорогой спортивной версией Audi SQ7, указанная им стоимость занижена более чем в 5 раз. Оказалось, что этот автомобиль Богдан Вербовой приобрел новым из автосалона в мае прошлого года, а недавно его продали за 4,7 миллиона гривен.

Сергей Надал отказался объяснить причину дешевизны автомобиля.

Уже бывшая народный депутат Ирина Кормышкина в свежей декларации указала, что пользуется роскошным седаном Mercedes-Maybach S580 2022 года выпуска, принадлежащий ее мужу Юрию Кормышкину. Стоимость этого автомобиля Кормышкина оценила в 350 тысяч гривен, хотя его официальная стоимость стартует от 12 миллионов гривен. Между прочим, владельцы такого авто ежегодно должны платить "налог на роскошь" в размере 25 тысяч гривен.

Председатель Золочевского районного совета Орест Кавецкий в декларации указал, что его жена Кристина Кавецкая пользуется BMW X6 2022 года выпуска, что зарегистрирована на ее маму Марию Карвацкую. При этом стоимость BMW X6 указана лишь 100 тысяч гривен, что по крайней мере в 20 раз дешевле самого низкого предложения на рынке. В разговоре с NGL.media Орест Кавецкий заявил, что указывал стоимость со слов жены.

По мнению юриста ЦПК Алексея Бойко, заниженная стоимость имущества может быть признаком сокрытия собственных активов или взятки.

Почти все случаи занижения стоимости имущества в декларациях вытекают из отсутствия официальных доходов на покупку такого имущества.