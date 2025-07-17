Наприклад, депутат Верховної Ради від "Батьківщини" Михайло Соколов і

у жовтні 2022 року всього за 10 тисяч гривень придбав Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску. Це приблизно у 200 разів дешевше реальної вартості, як свідчить статистика AUTO.RIA за той період, передає 24 Канал.

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Як чиновники купують автомобілі за "смішними" цінами?

Михайло Соколов сказав NGL.media, що придбав автомобіль з "суттєвими пошкодженнями", однак відмовився уточнити, з якими саме.

Схоже виправдання мала Вікторія Негода, керівниця відділу земельних ресурсів та екології Пристоличної сільської територіальної громади біля Києва. У жовтні 2023 року вона нібито за 100 тисяч гривень придбала Hyundai Tucson 2022 року випуску, хоча насправді ринкова вартість такого автомобіля принаймні у 10 разів вища. Чиновниця пояснила, що купила "трохи бите" авто.

Зверніть увагу! Є дві основні підстави для декларування автомобілів: 1) набуття у власність декларантом або його близьким родичем: 2) набуття права користування автомобілем, власником якого є хтось інший.

Під час дослідження реєстру декларацій NGL.media виявили більше тисячі декларантів, які просто не вказують вартість авто, яким користуються. Як пояснює Олексій Бойко, юрист Центру протидії корупції, декларант має право не вказувати вартість, якщо не знає її.

У посадовців, що вказують ціну машин, вона сильно занижена.

Так, мер Тернополя Сергій Надал у своїй останній декларації вказав, що користується автомобілем Audi Q7 2024 року випуску вартістю 750 тисяч гривень, яка формально належить його тестеві Богдану Вербовому.

Окрім того, що Надал не вказав у декларації, що насправді користується дорожчою спортивною версією Audi SQ7, вказана ним вартість занижена у понад 5 разів. Виявилося, що цей автомобіль Богдан Вербовий придбав новим з автосалону у травні минулого року, а нещодавно його продали за 4,7 мільйона гривень.

Сергій Надал відмовився пояснити причину дешевизни автомобіля.

Уже колишня народна депутатка Ірина Кормишкіна у свіжій декларації вказала, що користується розкішним седаном Mercedes-Maybach S580 2022 року випуску, що належить її чоловіку Юрію Кормишкіну. Вартість цього автомобіля Кормишкіна оцінила у 350 тисяч гривень, хоча його офіційна вартість стартує від 12 мільйонів гривень. Між іншим, власники такого авто щороку повинні сплачувати "податок на розкіш" у розмірі 25 тисяч гривень.

Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький у декларації вказав, що його дружина Христина Кавецька користується BMW X6 2022 року випуску, що зареєстрована на її маму Марію Карвацьку. При цьому вартість BMW X6 вказана лише 100 тисяч гривень, що принаймні у 20 разів дешевше від найнижчої пропозиції на ринку. У розмові з NGL.media Орест Кавецький заявив, що вказував вартість зі слів дружини.

На думку юриста ЦПК Олексія Бойка, занижена вартість майна може бути ознакою приховування власних активів чи хабаря.

Майже усі випадки заниження вартості майна в деклараціях випливають з відсутності офіційних доходів на купівлю такого майна.