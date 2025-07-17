Слідство встановило, що у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на Бессарабському ринку, передає 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Як чиновниця КМДА та директор ринку брали хабарі?

Виявилося, що центральний вхід до закладу харчування розташований в арці будівлі ринку, і належить до майна, орендованого Управлінням туризму та промоцій КМДА.

Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, Марина Радова запропонувала підприємцю "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення.

До оборудки вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Обом готуються підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Затримання чиновниці КМДА і директора ринку / Фото прокуратура

Нагадаємо, що Марина Радова є фігуранткою скандальної вечірки у КМДА. Наприкінці квітня 2025 року у мережу "злили" відео, на якому працівники Управління КМДА з питань туризму і промоцій святкували чийсь день народження у робочому кабінеті. Чиновники неабияк напилися. Вони вешталися кабінетами, падали один на одного, "відрубалися" просто на підлозі в кумедних позах. Подія трапилася ще у 2022 році. У липні 2025 року Радову звільнили за власним бажанням.