Нардепам во время войны разрешили принимать ценные подарки, чтобы поддержать ВСУ
Верховная Рада приняла закон, согласно которому депутатам разрешат принимать ценные подарки во время военного положения. Однако они должны использовать их для нужд ВСУ.
Да, законопроект №7280 во втором чтении был одобрен 8 июля. В общей сложности его поддержали 240 народных депутатов, информирует 24 канал.
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Нардепы могут получать дорогие подарки
- В одобренную версию законопроекта добавили новый пункт. Он предусматривает, что ограничения по стоимости подарков для чиновников не действуют, при определенном условии.
- В частности, деньги в полном объеме должны быть перечислены на спецсчета, открытые Нацбанком, для поддержки ВСУ. Другой вариант – перевести деньги на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от действий россии.
К слову, в статье 23 законопроекта предусмотрено, что депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых не превышает одного прожиточного минимума.
Коллекторам запретят требовать долги с военных и переселенцев
Парламентарии 8 июля также одобрили и другой законопроект в первом чтении. В частности, о запрете коллекторам требовать долги из военных, ТРО, волонтеров и ВПЛ. Изменения поддержал 281 депутат.
Если инициатива будет одобрена в целом, то такой запрет будет действовать на период военного положения и в течение 6 месяцев после его отмены.
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