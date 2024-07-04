Нардепы Порошенко прогуляли более половины голосований по вступлению Украины в ЕС, – "ЧЕСНО"

Представители фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" в парламенте не поддержали большинство евроинтеграционных законопроектов, рассматриваемых Верховной Радой на протяжении 2022 –2024 годов.

В основном нардепы от "ЕС" отсутствовали или игнорировали голосование за законопроекты, которые должны приблизить вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Рух ЧЕСНО.

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Только 45% голосов дали нардепы от "Европейской солидарности" Петра Порошенко за евроинтеграционные законопроекты в течение двух лет полномасштабной войны. Это один из самых низких показателей в украинском парламенте,

– говорится в исследовании "ЧЕСНО".

По данным аналитиков организации, низкий показатель голосования депутатами Порошенко за евроинтеграцию связан с тем, что в большинстве своем члены фракции Евросолидарности отсутствовали на голосованиях, удерживались или просто не голосовали за законопроекты, предусматривающие движение Украины в Европу.

За проекты законов, которые должны адаптировать украинское законодательство к требованиям ЕС и ускорить вступление Украины в Европейский союз, меньше фракции "Европейской солидарности" голосовали внефракционные нардепы.

Нардепы Порошенко прогуляли более половины голосований по вступлению Украины в ЕС / Фото "ЧЕСНО"

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко направил письмо с жалобой на якобы притеснение оппозиции Оливеру Варгее – венгерскому еврокомиссару по вопросам расширения "ЕС", который связан с Виктором Орбаном. Порошенко предлагал подвергнуть сомнению переговоры о вступлении Украины в ЕС, если его не выпустят за границу.

Поездка Порошенко должна была состояться за несколько дней до рождения его военнообязанного сына, уехавшего в Лондон перед началом войны.