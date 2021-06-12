Нардепы придумали дефолт перед МВФ: чем это грозит Украине

Украинский сегмент еврооблигаций остался почти без изменений на этой неделе. Зато мы увидели ралли в варрантах. Всему виной один большой американский банк, который давно любит этот инструмент.

И аналитики этого банка выпустили обнадеживающий репорт, где сказали, что видят справедливую цену варрантов на уровне 262 пункта, вызвав нервную икоту где-то в украинском Минфине.

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В результате начались активные покупки

Цена добежала до 118 пунктов от номинала. Что еще очень далеко от их целевого уровня, но гораздо выше, чем украинское правительство было бы готово их выкупать. Если бы в украинскую экономику также верили украинские депутаты, как банкиры из Штатов, было бы прекрасно.

А так, то ли 36, то ли 35 депутатов решили предложить уйти в дефолт перед МВФ. Такое сезонное обострение периодически случается с украинскими политиками, которые привыкли жить в мире, где победитель тот, кто первый кинул.

Пока, к счастью, творение этой группы городских сумасшедших не заметили на рынке, а может кто-то и обратил внимание, но решил отнестись к этому примерно так же, как и подобает к творчеству неугомонных графоманов. Снисходительно и без должного внимания.

Сам МВФ продолжает играть в ждуна

В очередной раз заявив, что ждет от Украины прогресса по реформам. Умению ждать у МВФ мог бы позавидовать любой рыбак. Вот уже год, после того, как Фонд дал деньги, МВФ все ждет и ждет прогресс, постоянно отмечая регресс. Вот и на этой неделе представители украинской власти вдруг начали саботировать конкурс по выбору главы САП, антикоррупционной прокуратуры, к которому с особым вниманием относятся все наши международные партнеры.

Если бы вдруг удалось выбрать нормального главу, то впервые за долгое время могла бы полноценно заработать вся антикорупционная тройка – антикоррупционный суд, НАБУ и САП. Но, видимо, именно этот факт пугает слишком многих, стимулируя представителей украинской стороны делать все, чтобы сорвать конкурс.

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Что ж, во многом МВФ сам виноват в том, что он никак не может дождаться прогресса. Те 2,8 миллиарда долларов, которые Украина должна получить на шару в ближайшее время, позволяют прогнозировать, что любовь к реформам не проснется как минимум до конца года.

Где мы идем в ногу с мировыми трендами, так это в инфляции. В Украине рост цен ускорился до 9,5%, в основном из-за продолжающегося роста мировых цен на газ. И даже снижение стоимости яиц не помогло. Так что, Нацбанка, вероятно, снова подымет ставку уже в самое ближайшее время.

Правда, это не пугает иностранцев, которые вновь вернулись к покупкам на украинском рынке облигаций, вернувшись к активным действиям впервые после эскалации, устроенной Путиным у наших границ весной. Резко укрепив этим гривну, которая торговалась уже почти на уровне 27,0. И это даже на фоне активной скупки доллара НБУ, который пополнил резервы как минимум на 200 млн долларов.

Минфин даже выставил новую бумагу, с погашением в 2026 году, реагируя на запросы иностранцев. И вряд ли пока удалось удовлетворить весь спрос. И скоро мы увидим, будет ли Нацбанк защищать уровень в 27 гривен за доллар, памятуя о том, чем закончилось укрепление гривны для прошлого главы НБУ. Ведь укрепление национальной валюты всегда не радует украинских экспортеров, которые, пусть и могут попасть в реестр олигархов, но и влиять на кадровую политику тоже способны.

Правда, все попытки организовать плач в защиту украинских экспортеров упираются в космический уровень цен на продукты украинского экспорта, на фоне которого понимаешь, что кому-то точно надо купить таблетки от жадности. И побольше.