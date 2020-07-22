Нардепы обратились в Конституционный Суд Украины с требованием признать закон О Высшем антикоррупционном суде не соответствующим Конституции. Такое представление подписали 49 парламентариев.

Соответствующее представление нардепов уже поступило в суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Депутаты Верховной Рады считают закон об Антикоррупционном суде неконституционным в целом.

Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года №2447-VIII таким, что не отвечает Конституции Украины,

– говорится в сообщении.

По мнению парламентариев, ключевые положения этого закона имеют явные признаки несоответствия Основному закону.

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