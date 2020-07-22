Нардепы просят суд признать закон об Антикоррупционном суде неконституционным
Нардепы обратились в Конституционный Суд Украины с требованием признать закон О Высшем антикоррупционном суде не соответствующим Конституции. Такое представление подписали 49 парламентариев.
Соответствующее представление нардепов уже поступило в суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Важно Сколько приговоров Антикоррупционный суд вынес за время своей работы
Депутаты Верховной Рады считают закон об Антикоррупционном суде неконституционным в целом.
Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года №2447-VIII таким, что не отвечает Конституции Украины,
– говорится в сообщении.
По мнению парламентариев, ключевые положения этого закона имеют явные признаки несоответствия Основному закону.
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Что известно о работе Антикоррупционного суда: главное
- Высший антикоррупционный суд начал свою работу в Украине в сентябре 2019 года. За это время он уже успел вынести 11 обвинительных приговоров, из которых 8 пришлись на период карантина.
- Первым по-настоящему громким результатом работы Антикоррупционного суда стал первый тюремный обвинительный приговор. 15 июня суд отправил на 5 лет за решетку депутата Киевского облсовета от "Радикальной партии" Александра Мефодия.
- Его признали виновным в злоупотреблении своим влиянием на государственной службе. Дело касается вымогательства 5 тысяч долларов от предпринимателя за обещание "решить" вопрос с возвратом автомобиля, являющегося вещественным доказательством в другом деле.