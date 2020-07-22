Нардепи просять суд визнати закон про Антикорупційний суд неконституційним
Нардепи звернулися до Конституційного суду України з вимогою визнати закон про Вищий антикорупційний суд таким, що не відповідає Конституції. Відповідне подання підписали 49 парламентарів.
Відповідне подання нардепів вже надійшло до суду. Про це повідомили у пресслужбі суду.
Важливо Скільки вироків Антикорупційний суд виніс за час своєї роботи
Депутати Верховної Ради вважають закон про Антикорупційний суд неконституційним у цілому.
Суб'єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати закон "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року №2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України,
– мовиться у повідомленні.
На думку парламентарів, ключові положення цього закону мають явні ознаки невідповідності Основному закону.
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Що відомо про роботу Антикорупційного суду: головне
- Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу в Україні у вересні 2019 року. За цей час він вже встиг винести 11 обвинувальних вироків, з яких 8 припали на період карантину.
- Першим по-справжньому гучним результатом роботи Антикорупційного суду став перший тюремний обвинувальний вирок. 15 червня суд відправив на 5 років за ґрати депутата Київської облради від "Радикальної партії" Олександра Мефодія.
- Його визнали винним у зловживанні своїм впливом на державній службі. Справа стосується вимагання 5 тисяч доларів від підприємця за обіцянку "вирішити" питання з поверненням автомобіля, що є речовим доказом в іншій справі.