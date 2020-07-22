Нардепи звернулися до Конституційного суду України з вимогою визнати закон про Вищий антикорупційний суд таким, що не відповідає Конституції. Відповідне подання підписали 49 парламентарів.

Відповідне подання нардепів вже надійшло до суду. Про це повідомили у пресслужбі суду.

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Депутати Верховної Ради вважають закон про Антикорупційний суд неконституційним у цілому.

Суб'єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати закон "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року №2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України,

– мовиться у повідомленні.

На думку парламентарів, ключові положення цього закону мають явні ознаки невідповідності Основному закону.

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