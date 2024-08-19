Индия пытается показать, что заинтересована в сотрудничестве с Западом. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что визит нужен, чтобы это засвидетельствовать.

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Чего хочет достичь Индия

Украина является "мостиком", через который можно наладить отношения с западными странами. Поэтому сейчас премьер Моди пытается показать свою приверженность, хотя с момента полномасштабного вторжения Индия никак не реагировала на войну.

Вспомните саммит "Большой двадцатки", который проходил в Индии. Тогда Моди даже не захотел поднять вопросы, которые касаются войны в Украине. Он сказал, мол, все это политика, а на саммите надо говорить об экономике,

– рассказал Валерий Клочок.

Но теперь перед Индией встал вопрос выхода на западные рынки, потому что Китай создает серьезную конкуренцию. В перспективе не стоит исключать, что между этими двумя странами может быть не только экономический конфликт.

Сейчас у них идет конкурентная война за рынки, а перспективе это может быть прямая конвенционная война. Столкновение таких армий является очень серьезной опасностью.

Моди приезжает в Украину, чтобы засвидетельствовать западному миру, что он готов с ним общаться. Обратите внимание, что сейчас активно развивается вопрос транспортного международного коридора, который должен соединить Индию и Россию. Это один из вопросов во время визита Путина в Азербайджан,

– подчеркнул Клочок.

Этот транспортный коридор будет идти в обход любых логистических связей Китая и России, что позволит Индии наращивать товарообмен с Россией. Она в этом заинтересована, поэтому сейчас исповедует многовекторность, пытается расширять рынки сбыта.

"Так что, я расцениваю этот визит исключительно как полезный для Моди, а для Украины ничего особо хорошего не вижу", - подытожил Валерий Клочок.