Не стоит переоценивать партнерство между Индией и Россией. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что Индия – это самая многочисленная демократия в мире, хотя и несовершенная.

Читайте также Имеет определенный символизм: что стоит знать о поездке Моди в Украину и Польшу

Почему для Украины важен приезд Моди

Индия – это капиталистическое государство, которое серьезно зависит от мирового рынка и финансов. Ей нужны рынки, чтобы реализовывать продукцию. К тому же страна получала экономические бонусы от изоляции России.

Но сейчас Индия и ее предприятия могут сами попасть под санкции. Поэтому приходится выбирать между Россией и отношениями с цивилизованными странами, которые предоставляют ей технологии.

По политической части, то ее не стоит переоценивать. Я вообще думаю, что Путин подставил Моди, когда тот посетил Россию, а в тот же день состоялся варварский обстрел "Охматдета",

– подчеркнул Валентин Гладких.

Это однозначно вызвало реакцию индийских дипломатов. Такие ситуации портят доверие и лишают возможности работали вместе. С Украиной пока нет тесных контактов, но их можно налаживать. Владимир Зеленский не раз выражал готовность к диалогу.

Это большой шаг вперед, а после этой встречи могут произойти события в пользу Украины. Более того, не надо забывать, что наше государство ведет подготовку ко второму Саммиту мира. От позиций таких стран как Индия и Китай многое зависит,

– добавил политолог.

Украина заинтересована, чтобы Индия сыграла более активную роль в этом процессе, использовала свои рычаги влияния на Путина, а также воздерживалась от помощи России. К тому же для Индии важен вопрос продовольствия, поэтому она не может дистанцироваться от войны в Украине и ничего не делать.

"Визит в Украину не является для Моди только имиджевым событием. Ключевым является желание присоединиться к клубу государств, которые поддерживают мировой порядок и выступить против сил, которые хотят его разрушить", – подытожил политолог.