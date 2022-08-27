Народ побеждает всегда, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне. Причины этого просты: народ и свобода всегда побеждают.

24 канал собрал главные тезисы по обращению Владимира Зеленского. О чем говорил президент – читайте дальше.

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Без авиации невозможно представить независимость

Свое вечернее обращение Владимир Зеленский начал с того, что в последнюю субботу августа, то есть сегодня наша страна отмечает День авиации.

Президент подчеркнул, что без авиации невозможно представить независимость и нашу современность. Украинская авиация стала одной из первых целей врага 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения, однако наши герои сломали планы оккупантов.

За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами. Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал самую высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что украинская авиация – крепкая. Она однозначно будет среди самых современных, ведь этого уже не изменить. Однако даже в тех сложных условиях, которые сейчас, украинские пилоты демонстрируют высокий класс.

Зеленский поблагодарил всех украинских летчиков, тех, кто обеспечивает, готовит технику к полетам и помогает военной авиации быть способной выполнять боевые задания.

"И отдельно хочу поблагодарить родителей наших воинов, мам и пап украинских летчиков, за таких смелых и умных сыновей, которые сделали и делают очень многое, чтобы приблизить нашу победу – победу Украины. Еще раз – с Днем авиации Украины!" – добавил глава государства.

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Зеленский наградил почти 28 тысяч военных

Президент рассказал, что на этой неделе ко Дню Независимости Украины он подписал ряд указов о награждении госнаградами представителей разных профессий – тех, кто действительно помог защите государства, его независимости, людей, и кого действительно знают на фронте.

"Я попросил военных и правоохранителей, все органы власти – центральные и в областях, министерства и областные администрации, а также представителей медиа – предоставить мне кандидатуры тех, кто заслуживает награды", – добавил Зеленский.

Глава государства попросил предоставить кандидатуры людей, которые:

поддерживают военных,

поддерживают боевой дух украинцев, веру в себя,

распространяют правду о войне,

мобилизуют помощь Украине за границей,

поддерживают переселенцев

которых знают в армии и которым благодарны на передовой.

Среди них волонтеры, чиновники, журналисты, работники коммунальных предприятий, связисты, транспортники, спортсмены, артисты, музыканты, общественные деятели, работники энергетической отрасли, почты и т.д.

Много разных людей, чьи кандидатуры были предложены. Есть и те, кто награждается, к сожалению, посмертно. Конечно, я подписал указы и о награждении наших воинов – в Вооруженных Силах, в разведке, в Службе безопасности Украины,

– отметил Зеленский.

По его словам, всего с 24 февраля государственными наградами отметили уже 27,76 тысяч защитников и защитниц.

"Завтра, в воскресенье, эти указы появятся. И будет еще один указ – очень важный, особый указ – о награждении государственными наградами друзей Украины за границей, наших партнеров, наших помощников в борьбе за свободу и жизнь", – заявил президент.

Он добавил, что отметят иностранцев, вклад которых был действительно весомым – тех, кому Украина всегда будет благодарна. Ведь борьба за независимость – это борьба всего народа, поскольку только так она бывает успешной. И именно такой, всенародной, она есть в Украине.

"И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда. И так же успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств. Это совместная работа, общий результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию", – заметил глава государства.

Зеленский подытожил, что свобода побеждает всегда, поэтому украинцы обязательно одержат победу.

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