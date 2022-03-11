Народность из России выступила против войны и поддержала Украину

Поток гробов с российскими военными, а также огромное количество объявлений о гибели оккупантов в соцсетях послужило для многих россиян холодным душем. В том числе из-за этого в России кое-где стали появляться антивоенные настроения.

По данным источников 24 канала в разведке, российская пропаганда, к сожалению, настолько отравила мозги россиянам, что львиная часть общества поддерживает преступные действия Путина. Впрочем, практически каждый гражданин РФ ощутил на себе последствия нападения.

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Во-первых, все россияне обеднели не менее, чем в 3 – 4 раза, поскольку на черном рынке доллар стоит уже более 300 рублей. Во-вторых, оккупантов отрезали от любимых сервисов, от них ушли ведущие компании, их жизнь коренным образом изменилась.

Некоторые начинают прозревать

Хотя к каким-то реально массовым и действенным протестам россияне оказались неспособными, разнообразные эксперты и политологи надеются на настоящие голодные бунты миллионов людей, потерявших свою работу из-за войны.

Некоторые политологи говорят о расколе среди верхушки Кремля и о том, что в России возможна революция, которая начнется с элиты.

Так или иначе, все разбирающиеся в экономике понимают, что уже в ближайшие месяцы страну-агрессора ожидает дефолт со сверхсерьезным кризисом. И это, к счастью, аксиома.

Несмотря на то, что россияне в большинстве своем не связывают санкции с военными преступлениями, которые совершает Путин, с каждым днем ​​все больше людей обвиняют руководство РФ в том, что оно не обеспечило их экономическую безопасность. Однако пока каждый россиянин серьезно не почувствует всю мощь санкций на себе, тектонических сдвигов в обществе и власти пока не будет.

Ойрат-Калмыцкий народ выступил против войны

При всей импотенции российского общества говорить о том, что за войну выступают все также нельзя. Некоторые организации открыто выступают в поддержку Украины. В частности, конгресс ойрат-калмыцкого народа, 10 марта подписал обращение к россиянам и жителям Калмыкии.

Эта структура, в которую входят лидеры монгольской народности, проживающие в Калмыкии, имеет определенный вес среди местного населения.

В обращении, подписанном руководителем и его тремя заместителями, говорится, что ойрат-калмыки за последние 400 лет участвовали во всех военных конфликтах на стороне России, однако война с Украиной им не нужна.

Члены конгресса указали, что районы, где проживает их народ, имеют многомиллиардные долги, а также занимают последнее место по основным социальным показателям среди всех российских регионов.

Нам не нужна "специальная операция в Украине", в которой гибнет наша молодежь. Пусть воюют олигархи и дети! Призываем всех благоразумных людей – наших земляков, всех россиян – не участвовать в сумасшедшей бойне в Украине, и тогда быстрее наступит мир. Спасаем жизнь нашей молодежи!

– отметили в конгрессе.

Антивоенное обращение конгресса ойрат-калмыков / Фото источников 24 канала

Военнослужащие Калмыкии погибших не признают

По состоянию на 11 марта, по словам главы Калмыкии, в Украине погиб только один военный Константин Манджиев. Однако родственникам погибшего в местном военкомате говорят, что никакой информации об убитых в нашем государстве оккупантах к ним "не поступало". В действительности, по данным разведки, за 15 суток войны погибли не менее 70 уроженцев этой республики. Фактически же кремлевские преступники панически скрывают урон, однако сделать это им не удастся.