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      Народных депутатов призвали помочь "Росток-Холдинг" в противостоянии рейдерам

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      "Росток-Холдинг"
      "Росток-Холдинг" / agroportal.ua

      Руководство "Росток-Холдинг" обращается к парламенту с просьбой поспособствовать разблокированию работы 17 предприятий группы.

      Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявили народный депутат Александр Кодола и генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков, говорится на официальном сайте агрохолдинга.

      "Росток-Холдинг" – бюджетообразующее предприятие. В связи с невыплатами в местные бюджеты Черниговской и Сумской областей под угрозой срыва выполнение важных социальных программ в регионах, в частности, ремонт дорог, школ, садиков. Это также касается зарплат бюджетным организациям. "Разблокируйте работу "Росток-Холдинг", и мы наполним бюджет страны. В противном случае казна может потерять до 100 млн грн налогов", – заявил генеральный директор группы Валерий Ласьков.

      В настоящее время все элеваторные мощности компании полностью заполнены, а отгрузка с элеваторов заблокирована. При этом 15 тыс. га кукурузы стоят неубранными в полях.

      "Я представляю многотысячную семью группы "Росток-Холдинг", которая выращивает около 300 тыс. тонн зерновых и масличных на 60 тысячах гектарах. Мы обращаемся с просьбой помочь разблокировать деятельность компании", – заявил генеральный директор агрохолдинга.

      В свою очередь народный депутат Александр Кодола отметил, что случаи рейдерства участились именно в аграрном секторе. В связи с чем народный депутат обратился к силовым структурам с призывом провести беспристрастное расследование ситуации с "Росток-Холдинг".

      "На полях Украины идет большая битва за урожай. К сожалению, реалии таковы, что сегодня гораздо труднее не вырастить урожай, а отбиться от рейдеров, которые под прикрытием судебных решений и некоторых представителей правоохранительных органов ставят под угрозу не только дальнейшее существование реально действующих предприятий, а вообще экономическую безопасность государства. С таким вопиющим случаем ко мне обратились представители "Росток-Холдинг", – заявил народный депутат Александр Кодола. – Я обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности, Национальную полицию, Министерство юстиции, в структуре которого действует Антирейдерская комиссия, немедленно отреагировать и не допустить рейдерского захвата компании. В пределах своей компетенции ведомства должны провести объективное и беспристрастное досудебное расследование уголовного производства".

      Александр Кодола считает, что в Украине нельзя допустить такое позорное явление, как рейдерство. Власть должна защищать реальный сектор экономики – тех, кто наполняет государственный бюджет, создает добавленную стоимость, платит налоги.

      Как заявляла ранее компания "Росток-Холдинг", в связи со сложившейся ситуацией существует большая угроза социального взрыва. Из-за остановки предприятий люди могут потерять работу – вместе с семьями это около 10 тысяч работников в Сумской и Черниговской областях, которые являются пограничными территориями со страной-агрессором.

      Кроме того, с каждым днем растет угроза экологической катастрофы, поскольку возможно самовозгорание урожая, который хранится в элеваторных комплексах.

      "Мы очень надеемся, что Президент Украины, Генеральный прокурор, Премьер-министр, народные депутаты услышат наши призывы, и в ближайшее время работа компании будет разблокирована", – добавил в заключение генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

      Напомним, с 8 октября работа 17 предприятий холдинга, расположенных в Черниговской и Сумской областях, заблокирована постановлением Харьковского районного суда Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка. В рамках решения суда применены беспрецедентные меры к предприятиям группы в форме ареста активов, запрета собирать урожай и проводить продажу зерна. Хозяйственная деятельность компании парализована, не смотря на то, что ни одно предприятие группы к Харьковщине не имеет никакого отношения.

      Справка: "РОСТОК-ХОЛДИНГ" – вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторные комплексы и ряд торговых компаний.

      Теги: Новости Украины Деньги Агро 24
      Источник: 24 Канал
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