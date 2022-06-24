Народный Bayraktar: украинцы за 3 суток собрали для ВСУ 600 миллионов гривен

Сбор средств на три беспилотника Bayraktar завершен. Украинцы смогли даже собрать больше, чем нужно – вместо 500 миллионов собрали на 100 миллионов больше.

О завершении сбора сообщил один из инициаторов – волонтер и шоумен Сергей Притула. Следует отметить, что на сборы необходимой суммы была отведена неделя.

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Народных Bayraktar будет 4

За 7 дней команда волонтеров планировала собрать 500 миллионов гривен для того, чтобы купить 3 беспилотника. Однако за 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому за эти средства приобретут 4 беспилотника Bayraktar.

Сергей Притула выразил искренний восторг украинцами, ведь за половину отведенного времени план сбора средств был перевыполнен. Однако волонтер и шоумен подчеркнул, что этот проект был не столько о беспилотниках, сколько об украинской крутизне, достоинстве и искоренении неполноценности.

Мы украинцы – мы сила, мы можем переворачивать мир, мы можем переписывать историю. То, что вы сделали за последние 3 дня, не сделал никто.

– подчеркнул Притула.

Также волонтер отметил, что у украинцев самая крутая армия в мире. Поэтому мы должны быть достойны наших защитников. Притула подчеркнул, что мы обязательно будем такими.

Кроме того, волонтер подчеркнул, что собрать такую ​​сумму за 3 дня удалось благодаря нашему единству. Притула отметил, что объединились обычные украинцы, донатившие деньги, блоггеры, звезды, медиа, власть и армия.

Следующий проект не за горами

Для тех, кто по определенным причинам не смог присоединиться к сбору средств на Bayraktar, Сергей Притула сообщил отличную новость – скоро он с командой запустит новый проект.

Детали этого проекта волонтер не раскрыл, но пообещал, что украинцам он очень понравится, а вот нашему врагу – нет.

Мы скоро выкатим вам такой проект, который вам очень понравится. Это будет очень вкусно, это будет очень круто и это будет катастрофически для тех уродов, которые еще не поняли, с каким народом они имеют дело,

– подчеркнул Притула.

Сергей Притула о результатах проекта "Народный Bayraktar": смотрите видео

Напомним, что 22 июня на свой день рождения телеведущий, шоумен, общественный и политический деятель Сергей Притула, с первых дней полномасштабного вторжения активно занимающийся волонтерством, объявил о всеукраинском сборе средств на 3 турецких беспилотника.

За первые сутки сборов украинцы задонатили 296 миллионов гривен, то есть покрыли стоимость двух беспилотников.

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