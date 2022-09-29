"Народный спутник" эффективно работает и уже окупился: подробности от Резникова и Притулы

Спутник, купивший за собранные украинцами средства, эффективно работает на благо нашей обороны. Только за 2 дня благодаря ему удалось уничтожить военную технику на сумму, превышающую стоимость спутника.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Несмотря на то, что в собственности Украины один спутник, около 2 десятков еще привлекают при необходимости.

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Как спутник усилил Украину

Алексей Резников отметил, что к реализации покупки спутника ICEYE у Украины были большие ожидания. Сейчас они полностью оправданы. Министр сообщил, что Силы обороны Украины, в том числе бригады ВСУ, уже получают поток данных со спутников.

Снимки расшифровывают и прорабатывают представители разведки, прошедшие соответствующие учения. Министр подчеркнул, что у спутника уже есть немалые успехи.

По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar. Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников.

– подчеркнул Резников.

Министр уточнил, что благодаря спутнику удалось получить координаты скрытой техники в районах Крещеновки и Украинки на Херсонщине и возле Новоселовки Донецкой области. Стоимость уничтоженной техники уже превысила стоимость спутника. Однако главным является то, что это помогает сохранить жизнь наших военных.

Преимущества украинского спутника

Алексей Резников отметил по меньшей мере 3 преимущества украинского спутника ISEYE:

Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально увеличивает нашу способность обнаруживать и наносить поражение российским оккупантам в любых погодных условиях.

Наши военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на Юге и Востоке.

Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

В свою очередь волонтер Сергей Притула поблагодарил всех, кто в июне приобщался к сбору средств на беспилотники Bayraktar, которые впоследствии турецкая компания предоставила нам бесплатно.

Как Украина получила спутник

После того, как Украина бесплатно получила беспилотники, на которые вся страна собирала деньги, возник вопрос – на что направить 600 миллионов гривен, собранных украинцами?

После проведенных переговоров с Министерством обороны и проведения покупки 18 августа волонтер Сергей Притула сообщил, что теперь у Украины есть свой собственный спутник ICEYE. Кроме самого спутника Украина получила годовой доступ к базе компании.

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