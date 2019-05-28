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      "Народный фронт" сделает ставку на округи, – СМИ

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      "Народный фронт" сделает ставку на округи, – СМИ
      "Народный фронт" сделает ставку на округи, – СМИ / nikvesti.com

      В "Народном фронте" продолжаются дискуссии относительно формата участия партии в выборах. Депутаты рассматривают вариант, при котором партия не формирует свой список и не выдвигает по нему кандидатов, только – по округам.

      На заседании фракции этот вопрос депутаты обсуждали достаточно долго, пишет Lb.ua.

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      Партия рассматривает такое развитие событий, учитывая незначительные рейтинги. Сейчас решение о неучастии в выборах со своим списком еще не принято, но дискуссии продолжаются.

      "Народный фронт" – политическая партия, созданная Арсением Яценюком и Александром Турчиновым в 2014 году. Ранее многие члены партии, в частности Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Людмила Денисова и другие, были членами партии "Батькивщина".

      По состоянию на вечер понедельника, когда и продолжалось заседание фракции, депутаты решили сосредоточить усилия на мажоритарных округах. Общей численностью около 40.

      Это позволит нам сохранить свое представительство в будущей Раде и, вместе с тем, избежать провала по партийной линии,
      – объяснил один из нардепов.

      Собеседник добавил, что округа будут точно. "Есть вероятность, что пойдем еще и списком, но мала", – подчеркнул он.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Народный фронт Парламентские выборы 2019 Новости политики
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