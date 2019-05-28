"Народный фронт" сделает ставку на округи, – СМИ

В "Народном фронте" продолжаются дискуссии относительно формата участия партии в выборах. Депутаты рассматривают вариант, при котором партия не формирует свой список и не выдвигает по нему кандидатов, только – по округам.

На заседании фракции этот вопрос депутаты обсуждали достаточно долго, пишет Lb.ua.

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Партия рассматривает такое развитие событий, учитывая незначительные рейтинги. Сейчас решение о неучастии в выборах со своим списком еще не принято, но дискуссии продолжаются.

"Народный фронт" – политическая партия, созданная Арсением Яценюком и Александром Турчиновым в 2014 году. Ранее многие члены партии, в частности Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Людмила Денисова и другие, были членами партии "Батькивщина".

По состоянию на вечер понедельника, когда и продолжалось заседание фракции, депутаты решили сосредоточить усилия на мажоритарных округах. Общей численностью около 40.

Это позволит нам сохранить свое представительство в будущей Раде и, вместе с тем, избежать провала по партийной линии,

– объяснил один из нардепов.

Собеседник добавил, что округа будут точно. "Есть вероятность, что пойдем еще и списком, но мала", – подчеркнул он.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".





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