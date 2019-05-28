Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук утверждает, что их партия "Слуга народа" сотрудничать будет только с теми политсилами, чьи предложения могут лежать в основе программы, с которой они идут на выборы.

Как подчеркнул Стефанчук в эфире программы "Свобода слова", для них не важны фамилии.

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Нам важно, готовы ли эти люди объединиться вокруг идей, лежащих в основе программы (партии "Слуга народа" – 24 канал), готовы ли эти партии, блоки, фракции и т.д. приобщиться к тому, что нашло поддержку у народа. Мы не готовы, как сказал Владимир Зеленский, торговать вопросами территории, суверенитета и других вещей, которые составляют основу национальной безопасности Украины,

– подчеркнул он.

В то же время представитель президента в парламенте объяснил, что они не ставят в приоритет фамилии, названия фракций, партий и их подходы, поскольку еще не знают, кто пройдет в Раду IX созыва.

" Конечно, нам хотелось бы однозначно и однособово взять большинство , тогда у нас возникает только один подход – мы взяли ответственность и ответственность следует спрашивать только с нас. Если такого не произойдет, то мы готовы рассматривать те предложения, которые могут лежать в основе той программы, с которой мы идем. Поэтому здесь фамилии не могу назвать, потому что не знаю, кто будет в парламенте. Это только воля людей Украины", – подытожил Стефанчук.

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27 мая состоялось представление партии "Слуга народа" . Главой политсилы стал советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Во время президентской кампании он был мотивационным спикером "ЗЕ-команды".

Съезд партии "Слуга народа" пройдет в два этапа. Первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. Однако уже известно, что именно во время второго этапа окончательно определят список, с которым партия пойдет на выборы.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинского парламента состоятся 21 июля 2019 года.



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и больше голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".





Какие партии могут пройти в Верховную Раду: инфографика 24 канала​