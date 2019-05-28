З ким президентська партія "Слуга народу" співпрацюватиме у новому парламенті

Представник президента Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук переконує, що їхня партія "Слуга народу" співпрацюватиме лише з тими політсилами, чиї пропозиції можуть лежати в основі тієї програми, з якою вони йдуть на вибори.

Як підкреслив Стефанчук у ефірі програми "Свобода слова", для них не є важливими прізвища.

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Нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, що лежать в основі програми (партії "Слуга народу" - 24 канал), чи готові ці партії, блоки, фракції тощо долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі. Ми не є готовими, як сказав Володимир Зеленський, торгувати питаннями території, суверенітету та інших речей, які становлять основу національної безпеки України,

– наголосив він.

Водночас представник президента у парламенті пояснив, що вони не ставлять за пріоритет прізвища, назви фракцій, партій і їхні підходи, оскільки ще не знають, хто пройде да Ради IX скликання.

"Звичайно, нам хотілося би однозначно та однособово взяти більшість, тоді в нас виникає лише один підхід – ми взяли відповідальність і відповідальність слід питати тільки з нас. Якщо такого не станеться, то ми є готовими розглядати ті пропозиції, що можуть лежати в основі тієї програми, з якою ми йдемо. Тому тут прізвищ не можу сказати, тому що не знаю, хто буде в парламенті. Це тільки воля людей України", – підсумував Стефанчук.

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27 травня відбулося представлення партії "Слуга народу". Головою політсили став радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков. Під час президентської кампанії він був мотиваційним спікером "ЗЕ-команди".

З'їзд партії "Слуга народу" відбуватиметься у два етапи. Перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. Проте вже відомо, що саме під час другого етапу з'їзду остаточно визначать список, з яким партія йтиме на вибори.

Що відомо про позачергові парламентські вибори? Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії можуть пройти у Верховну Раду: інфографіка 24 каналу