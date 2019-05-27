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      У кого партія "Слуга народу" проситиме гроші на виборчу кампанію

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      Партія "Слуга народу" презентувала свій логотип
      Партія "Слуга народу" презентувала свій логотип / Telegram // PresidentZelenskij

      У фінансуванні передвиборчої кампанії до Верховної Ради партія "Слуга народу" спиратиметься на фінансову допомогу фізичних та юридичних осіб. За словами очільника виборчого штабу політсили Олександра Корнієнка, вони надають невеликі суми, але сама кількість охочих підтримати партію – велика.

      Він додав, що кампанію "Слуги народу" не фінансуватимуть ті, хто давав гроші на президентську кампанію Володимира Зеленського, бо це не передбачено законом. Але там впевнені, що достатньо коштів назбирають, бо це і "не так дорого, як їх лякали", і є впевненість у своїх донорах. Проце Корнієнко сказав прес-конференції, під час якої презентували керівництво партії.

      Читайте також: Разумков очолив партію "Слуга народу"

      Разом з тим, у політсилі ще не оцінили, яка точна сума їй необхідна для проведення передвиборчої кампанії.

      "Дуже багато залежить від, скажімо так, кон’юнктури рекламної, наявності слотів. Ми зараз ведемо переговори, в першу чергу, по медійці. Ми вміємо працювати в Інтернеті, як виявилося", – сказав очільник штабу. 

      За словами Корнієнка, якщо кинути основні зусилля на кампанію в інтернеті, то вона може виявитись не менш успішною, але обійдеться дешевше. 

      Там трохи інший порядок цін. І там за ті самі кошти, за які можна 10 секунд показати по ТБ у прайм-таймі, можна провести на вибори на два округи. Тому для нас це все одно буде трошки дешевше,
      – пояснив він. 

      Додамо, що незабаром відбудеться перший з'їзд партії "Слуга народу", його проведуть у два етапи. Перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. Проте вже відомо, що саме під час другого етапу з'їзду остаточно визначать список, з яким партія йтиме на вибори.

      Про фінансування виборчої кампанії розповіли й у новоствореній партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук. Там зробили хід конем і вирішили запустити краудфандингову кампанію. Більше – читайте тут

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      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Гроші
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