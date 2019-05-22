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      10-12 мільйонів доларів зібрати не так складно: у Вакарчука розповіли про фінансування "Голосу"

      972 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      На етапі заснування політичної партії "Голос" вона фінансувалась її лідером Святославом Вакарчуком, оскільки суттєвих витрат не було. Далі підтримку шукатимуть у малого та середнього бізнесу, а також запустять краудфандингову кампанію (збір коштів на ініціативу на певних платформах – стати донором проекту може будь-хто).

      За словами заступника голови партії Ярослава Юрчишина, у "Голосі" вже почали планувати бюджет, який залучать до передвиборчої гонки, та вести переповини із потенційними спонсорами, пише "Чесно".

      Читайте також: Які шанси у старих і нових партій пройти в Раду на виборах у липні

      "Ми вже спілкувалися з малим і середнім бізнесом. У принципі до 10-12 мільйонів доларів зібрати на кампанію не так складно. Плюс ми дуже сподіваємося на краудфандинг, тому що нам дуже важливо продовжувати стратегії, які свого часу починали "ДемАльянс" і "Сила людей". Поки що кампанія не почалася, і я ще не готовий сказати, з ким саме ми ведемо переговори", – прокоментував Юрчишин.

      Сам Вакарчук неодноразово наголошував, що не отримує грошей від олігархів. Він переконує, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу.

      Першу офіційну фінансову звітність "Голосу" мають оприлюднити напередодні виборів у липні.

      Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Гроші
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