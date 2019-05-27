У кого партия "Слуга народа" будет просить деньги на избирательную кампанию

В финансировании предвыборной кампании в Верховную Раду партия "Слуга народа" будет опираться на финансовую помощь физических и юридических лиц. По словам главы избирательного штаба политсилы Александра Корниенко, они предоставляют небольшие суммы, но само количество желающих поддержать партию – большое.

Он добавил, что кампанию "Слуги народа" не будут финансировать те, кто давал деньги на президентскую кампанию Владимира Зеленского, поскольку это не предусмотрено законом. Но там уверены, что достаточно средств насобирают, потому это и "не так дорого, как их пугали", и есть уверенность в своих донорах. Об этом Корниенко сказал на пресс-конференции, во время которой презентовали руководство партии.

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Вместе с тем, в партии еще не оценили, какая точно сумма ей необходима для проведения предвыборной кампании.

"Очень многое зависит от, скажем так, конъюнктуры рекламной, наличия слотов. Мы сейчас ведем переговоры, в первую очередь, по медийке. Мы умеем работать в Интернете, как оказалось", – сказал глава штаба.

По словам Корниенко, если бросить основные усилия на кампанию в интернете, то она может оказаться не менее успешной, но обойдется дешевле.

Там немного другой порядок цен. И там за те же деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, можно провести выборы на два округа. Поэтому для нас это все равно будет немножко дешевле,

– пояснил он.

Добавим, что вскоре состоится первый съезд партии "Слуга народа", его проведут в два этапа. Первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. Однако уже известно, что именно во время второго этапа съезда окончательно определят список, с которым партия пойдет на выборы.

О финансировании избирательной кампании рассказали и в новообразованной партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук. Там сделали ход конем и решили запустить краудфандинговую кампанию. Больше – читайте здесь.