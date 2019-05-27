14:57
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      У кого партия "Слуга народа" будет просить деньги на избирательную кампанию

      72 Читати новину українською
      Партия "Слуга народа" презентовала свой логотип
      Партия "Слуга народа" презентовала свой логотип / Telegram // PresidentZelenskij

      В финансировании предвыборной кампании в Верховную Раду партия "Слуга народа" будет опираться на финансовую помощь физических и юридических лиц. По словам главы избирательного штаба политсилы Александра Корниенко, они предоставляют небольшие суммы, но само количество желающих поддержать партию – большое.

      Он добавил, что кампанию "Слуги народа" не будут финансировать те, кто давал деньги на президентскую кампанию Владимира Зеленского, поскольку это не предусмотрено законом. Но там уверены, что достаточно средств насобирают, потому это и "не так дорого, как их пугали", и есть уверенность в своих донорах. Об этом Корниенко сказал на пресс-конференции, во время которой презентовали руководство партии.

      Читайте также: Разумков возглавил партию "Слуга народа"

      Вместе с тем, в партии еще не оценили, какая точно сумма ей необходима для проведения предвыборной кампании.

      "Очень многое зависит от, скажем так, конъюнктуры рекламной, наличия слотов. Мы сейчас ведем переговоры, в первую очередь, по медийке. Мы умеем работать в Интернете, как оказалось", – сказал глава штаба.

      По словам Корниенко, если бросить основные усилия на кампанию в интернете, то она может оказаться не менее успешной, но обойдется дешевле.

      Там немного другой порядок цен. И там за те же деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, можно провести выборы на два округа. Поэтому для нас это все равно будет немножко дешевле,
      – пояснил он.

      Добавим, что вскоре состоится первый съезд партии "Слуга народа", его проведут в два этапа. Первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. Однако уже известно, что именно во время второго этапа съезда окончательно определят список, с которым партия пойдет на выборы.

      О финансировании избирательной кампании рассказали и в новообразованной партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук. Там сделали ход конем и решили запустить краудфандинговую кампанию. Больше – читайте здесь.

      blog_ava
      Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы
      сегодня
      3347
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      сегодня , 14:52 Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      16
      Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      сегодня , 12:30 Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      Сергій Лещенко 626
      Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      сегодня , 12:17 Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      Блог Соцмережі 904
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сегодня , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 4813
      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      сегодня , 11:07 Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      Наталя Боднар 3576
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук