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      "Народний фронт" зробить ставку на округи, – ЗМІ

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      "Народний фронт" зробить ставку на округи, – ЗМІ
      "Народний фронт" зробить ставку на округи, – ЗМІ / nikvesti.com

      У "Народному фронті" тривають дискусії щодо формату участі партії у виборах. Депутати розглядають варіант, при якому партія не формує свій список і не висуває по ньому кандидатів, лише – по округах.

      На засіданні фракції це питання депутати обговорювали досить довго, пише Lb.ua.

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      Партія розглядає такий розвиток подій з огляду на незначні рейтинги. Наразі рішення про неучасть у виборах зі своїм списком ще не прийнято, але дискусії тривають.

      "Народний фронт" – політична партія, створена Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим у 2014 році. Раніше багато членів партії, зокрема Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Людмила Денісова та інші, були членами партії ВО "Батьківщина".

      Станом на вечір понеділка, коли й тривало засідання фракції, депутати вирішили зосередити зусилля на мажоритарних округах. Загальною чисельністю близько 40.

      Це дозволить нам зберегти своє представництво в майбутній Раді і, разом з тим, уникнути провалу по партійній лінії,
      – пояснив один з нардепів.

      Співрозмовник додав, що округи будуть точно. "Є ймовірність, що підемо ще й списком, але мала", – наголосив він.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

      рейтинги партій на парламентські вибори
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Народний фронт Верховна Рада
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