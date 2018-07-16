"Народный фронт "выполнил больше предвыборных обещаний, чем БПП: инфографика

Тематика предвыборных программ БПП и "Народного фронта", с которыми они избирались в нынешний состав парламента, совпадает более чем в половине пунктов. При этом в БПП выполнили или частично выполнили 77% программных положений, в НФ – 94%.

Об этом сообщает проект Bihus.Info.

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Обе политсилы обещали на выборах курс на евроинтеграцию, реформу армии и усиление обороноспособности страны, борьбу с коррупцией, очищение власти, реформу силовых структур и судов, демонополизацию экономики, децентрализацию, ставку на агропромышленный сектор, развитие общественного вещания и конкурентный медиарынок, укрепление единого информационного пространства и защита прав нацменьшинств, энергетическую независимость и борьбу за восстановление территориальной целостности.

Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" образуют парламентскую коалицию. На четвертый год работы Верховной Рады они частично выполнили большую часть своих программных положений.

Фракция "Народного фронта" частично выполнила 94% предвыборных обещаний

Итак, у "Народного фронта" полностью не выполненными остаются два программных обещания (6%), тогда как у БПП – четыре (10%).

В исследовании обещание считается частично выполненным, если ВР текущего созыва приняла хотя бы один закон, соответствующий программному обязательству, а фракция голосовала "за" не менее 10% голосов.

Анализ голосований представителей двух фракций свидетельствует, что "Народный фронт" дисциплинированно поддерживает выполнение собственных обязательств (голосами 85% фракции в среднем по сравнению с 74% в БПП), однако реже инициирует соответствующие законопроекты.

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53% проанализированных законодательных инициатив, отвечающих предвыборным обещаниям двух крупнейших парламентских сил, имеют среди инициаторов представителей НФ, 75% – БПП.

В "Народном фронте", как и в БПП, есть депутаты, которые инициировали законопроекты, противоречащие программным обязательствам.

К примеру, нардепка из НФ Татьяна Донец внесла в Раду законопроект, предусматривающий существенное сокращение перечня активов и расходов, подлежащих декларированию чиновниками. Несмотря на то, что предвыборная программа "Народного фронта" обещала открытость и доходов, и расходов чиновников, а также привлечение общественности к антикоррупционному мониторингу.

Татьяна Донец и Татьяна Чорновил – законодательные "вредители" НФ