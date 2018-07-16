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"Народний фронт" виконав більше передвиборчих обіцянок, ніж БПП: інфографіка

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Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / inforesist.org

Тематика передвиборчих програм БПП і "Народного фронту", з якими вони обиралися до нинішнього складу парламенту, збігається у понад половині пунктів. При цьому в БПП виконали або частково виконали 77% програмних положень, у НФ – 94%.

Про це повідомляє проект Bihus.Info.

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Обидві політсили обіцяли на виборах курс на євроінтеграцію, реформу армії і посилення обороноздатності країни, боротьбу з корупцією, очищення влади, реформу силових структур і судів, демонополізацію економіки, децентралізацію, ставку на агропромисловий сектор, розвиток суспільного мовлення і конкурентний медіаринок, зміцнення єдиного інформаційного простору і захист прав нацменшин, енергетичну незалежність і боротьбу за відновлення територіальної цілісності.

Фракції "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" утворюють парламентську коаліцію. На четвертий рік роботи Верховної Ради вони частково виконали більшу частину своїх програмних положень.


Фракція “Народного фронту” частково виконала 94% передвиборчих обіцянок

Отже, в "Народного фронту" повністю не виконаними лишаються дві програмні обіцянки (6%), тоді як у БПП – чотири (10%). 

У дослідженні обіцянка вважається частково виконаною, якщо ВР поточного скликання прийняла хоча б один закон, що відповідає програмному зобов’язанню, а фракція голосувала "за" щонайменше 10% голосів.

Аналіз голосувань представників двох фракцій свідчить, що "Народний фронт" дисциплінованіше підтримує виконання власних зобов’язань (голосами 85% фракції у середньому в порівнянні із 74% в БПП), однак рідше ініціює відповідні законопроекти.

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53% проаналізованих законодавчих ініціатив, що відповідають передвиборчим обіцянкам двох найбільших парламентських сил, мають серед ініціаторів представників НФ, 75% – БПП.

У "Народному фронті", як і в БПП, є депутати, які ініціювали законопроекти, що суперечать програмним зобов’язанням.

Приміром, нардепка з НФ Тетяна Донець внесла до Ради законопроект, який передбачав суттєве скорочення переліку активів і витрат, що підлягають декларуванню посадовцями. Попри те, що передвиборча програма "Народного фронту" обіцяла відкритість і доходів, і видатків чиновників, а також залучення громадськості до антикорупційного моніторингу.


Тетяна Донець і Тетяна Чорновол – законодавчі "шкідники" НФ

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Народний фронт Блок Петра Порошенка статистика
Джерело: 24 Канал
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