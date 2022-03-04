Народы Европы, не молчите, – Зеленский призвал иностранцев выходить на митинги за Украину

На 9-ый день войны Владимир Зеленский обратился к людям из разных уголков Европы. Президент призвал их не молчать, а выходить на улицы и поддерживать Украину.

Обращение Зеленского транслировали в рамках марафона в поддержку Украины в разных городах мира. В частности, Праге, Вильнюсе, Франкфурте, Тбилиси, Лионе и Париже, сообщает 24 канал.

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Зеленский призвал людей поддерживать свободу Украины. Он подчеркнул, что это – победа не только над российскими военными, но и триумф света над тьмой, а добра – над злом.

Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что если Украина не выдержит, не выдержит вся Европа. Если Украина рухнет, рухнет вся Европа. И если мы победим, а я уверен в нашем народе, уверен в вас, поэтому если мы победим, это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер заверил: тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета. Главное, чтобы Европа была такой же крепкой, как народ Украины.

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