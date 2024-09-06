Едва не подорвались на минах: пограничники задержали нарушителей, которые хотели сбежать в Беларусь
Источник:ГПСУ
Группа украинцев намеревалась незаконно перейти государственную границу с Республикой Беларусь. Они шли по заминированным участкам Ровенской области, пока их не задержали правоохранители.
Пограничникам удалось не допустить нарушения границы. Но, кроме этого, они сохранили жизни людей.
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Задержанные понесут свое наказание
Сотрудники ГПСУ поймали нарушителей, когда те продвигались по заминированным полям в сторону к границе с Беларусью.
При этом, как отмечают правоохранительные органы, задержанные все равно будут отвечать за свои действия.
В очередной раз предостерегаем потенциальных нарушителей от подобных действий. Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов",
– говорится в сообщении.
Пограничники задержали нарушителей: смотреть видео
Что известно о ситуации на границе с Беларусью
- Беларусь начала стягивать войска на границу с Украиной. В то же время наши пограничники там полностью контролируют ситуацию.
- Ситуация нестабильная, ведь Россия стремится втянуть Беларусь в полномасштабное вторжение более масштабно.
- Сейчас граница укреплена фортификациями и заминирована. Также там есть противотанковый ров, заполненный водой. Украинские пограничники создают максимально неблагоприятные условия на случай, если Беларусь решится вступить в войну.