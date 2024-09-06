Едва не подорвались на минах: пограничники задержали нарушителей, которые хотели сбежать в Беларусь

Группа украинцев намеревалась незаконно перейти государственную границу с Республикой Беларусь. Они шли по заминированным участкам Ровенской области, пока их не задержали правоохранители.

Пограничникам удалось не допустить нарушения границы. Но, кроме этого, они сохранили жизни людей.

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Задержанные понесут свое наказание

Сотрудники ГПСУ поймали нарушителей, когда те продвигались по заминированным полям в сторону к границе с Беларусью.

При этом, как отмечают правоохранительные органы, задержанные все равно будут отвечать за свои действия.

В очередной раз предостерегаем потенциальных нарушителей от подобных действий. Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов",

– говорится в сообщении.

Пограничники задержали нарушителей: смотреть видео

Что известно о ситуации на границе с Беларусью