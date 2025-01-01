Также зафиксировали 25 случаев использования пиротехники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолия Серединского в эфире телемарафона.

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Что происходило в новогоднюю ночь

По словам Серединского, относительно правоохранительной составляющей мероприятия, которые состоялись в новогоднюю ночь, прошли относительно спокойно. В то же время открыто одно уголовное производство, деталей по нему не разгласили.

Зарегистрировано около 35 сообщений, связанными с новогодними событиями. В большинстве случаев это поведение людей навеселе, или домашние конфликты. Также в органах Национальной полиции мы зарегистрировали около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники, сейчас проводятся определенные действия, связанные с документированием указанных правонарушений,

– заявил заместитель.

Он рассказал, что такие показатели являются низкими и это свидетельствует о сознательном подходе к празднованию со стороны украинцев. Сейчас правоохранители проверяют информацию о применении пиротехнических средств на их достоверность. В то же время сотни людей попали в отделения полиции.

"300 человек доставлялись в отделения полиции о нарушении комендантского часа. С ними проводилась профилактическая беседа, а также их проверяли на причастность какой-то диверсионной работы, однако она не подтверждалась", – добавил он.