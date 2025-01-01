Також зафіксували 25 випадків використання піротехніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолія Серединського в етері телемарафону.

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Що відбувалося у новорічну ніч

За словами Серединського, відносно правоохоронного складника заходи, які відбулися у новорічну ніч, пройшли відносно спокійно. Водночас відкрито одне кримінальне провадження, деталей щодо нього не розголосили.

Зареєстровано близько 35 повідомлень, пов’язаними із новорічними подіями. В більшості випадків це поведінка людей напідпитку, або домашні конфлікти. Також в органах Національної поліції ми зареєстрували близько 25 повідомлень, пов’язаних із застосуванням піротехніки, зараз проводяться певні дії пов’язані із документуванням вказаних правопорушень,

– заявив заступник.

Він розповів, що такі показники є низькими й це свідчить про свідомий підхід до святкування з боку українців. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію стосовно застосування піротехнічних засобів на їхню достовірність. Водночас сотні людей потрапили до відділків поліції.

"300 людей доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася", – додав він.