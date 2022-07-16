Украинцев хотят штрафовать за нарушение комендантского часа

Нардепы хотят ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа. В Раде зарегистрировали законопроект о штрафах.

Речь идет о законопроекте №7553. В настоящее время в законодательстве нет ответственности за нарушение ограничений.

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Какие штрафы предлагают

Депутаты предлагают добавить в Кодекс об админнарушении новую статью. В ней указано, что за нарушение комендантского часа человек может получить предупреждение или штраф от 510 до 850 гривен.

За повторное нарушение в течение года предлагают штрафовать от 1700 до 3400 гривен. Составлять протокол о нарушении ограничений могут полицейские.

Законопроект направили на рассмотрение в профильный комитет. После этого его направят на голосование в парламент.

Что этому предшествовало

Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркивал, что комендантский час – это требование времени, а не прихоть. Поэтому он просил людей соблюдать правила.

Это необходимо для противодействия ДРГ и перемещения чувствительных грузов во время комендантского часа. Следовательно, в МВД выступали за введение штрафов.

Напомним, что комендантский час в Украине был введен с начала полномасштабного нападения россии, с 24 февраля. Его длительность зависит от области.

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