Информацию о нарушениях ПДД будут сливать в интернет: чего ждать водителям

Недавно соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, а вступило в силу оно именно 24 июня. Рассказываем о том, как это будет работать и каких изменений ждать украинским водителям.

Что принял Кабмин

16 июня Кабинет министров принял постановление №623, где в новой редакции изложили Порядок фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме. Постановление вступило в силу 24 июня 2021 года.

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Новый порядок предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы фиксации админправонарушений.

Новая система будет взаимодействовать с:

Единым госреестром транспортных средств;

Реестром админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

другими информационными и информационно-телекоммуникационными системами МВД, Укравтодора, соответствующих госорганов, национальных операторов почтовой связи;

телекоммуникационными сетями операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Такая информационная система будет направлять нарушителям смс-сообщения о фиксации нарушений ПДД.

Как это будет работать

Вадим Заворотный, управляющий партнер Адвокатского объединения "DixiLex", пояснил, что этим Порядком урегулирована именно фиксация правонарушения, а вот к фиксации дорожно-транспортных происшествий Порядок отношения не имеет.

Также следует обратить внимание, что Порядок касается правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте, то есть в первую очередь речь идет о нарушениях при использовании крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Следовательно, сфера применения постановления КМУ большинства водителей вообще не касается,

– говорит Заворотный.

Он добавил, что сама автоматическая фиксация предполагает измерение нагрузок на оси транспортного средства, измерение его общей массы, габаритов. При этом действительно предусмотрена возможность использования фото и видеофиксации.

О публикации фото и видео транспортного средства, Порядком предусмотрено наполнения официального веб-сайта Укртрансбезопасности такой информацией. Однако, цель такого наполнения – ознакомление с материалами лица, привлекаемого к ответственности. Пока не предусмотрена возможность доступа к таким материалам неограниченного круга лиц,

– отметил Заворотный.

Что изменится для водителей

Александр Кудрявцев, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", говорит, что водителям следует ждать "писем счастья", поскольку на Укртрансбезопасность (орган, который должен рассматривать нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме) возложена обязанность рассылать постановления заказными письмами.

Также он пояснил, что публикация такой информации в интернете не будет нарушением конфиденциальности, ведь доступ планируется предоставить только лицу, привлекаемое к ответственности за такое правонарушение.

Преимущество возможно в том, что эти нововведения могут ускорить процесс оформления материалов ДТП, а следовательно и процесс привлечения виновника к ответственности. А риск остается неминуемым: привлечь к ответственности могут невиновного человека. Ведь "письма счастья" очевидно будут направляться в адрес владельца автомобиля, а не водителя, бывшего за рулем,

– говорит Кудрявцев.

Вадим Заворотный добавил, что новый порядок призван в первую очередь упростить взаимодействие при обмене, передаче информации между Укртансбезопасностью и другими государственными органами и автоматизировать процесс отправки постановлений о штрафах правонарушителю.