Що ухвалив Кабмін

16 червня Кабінет міністрів ухвалив постанову №623, де у новій редакції виклали Порядок фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі. Постанова набула чинності 24 червня 2021 року.

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Новий порядок передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи фіксації адмінправопорушень.

Нова система взаємодіятиме із:

Єдиним держреєстром транспортних засобів;

Реєстром адмінправопорушень в сфері безпеки дорожнього руху;

іншими інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами МВС, Укравтодору, відповідних держорганів, національних операторів поштового зв’язку;

телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій.

Така інформаційна система буде направляти порушникам смс-повідомлення про фіксацію порушень ПДР.

Як це буде працювати

Вадим Заворітний, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «DixiLex», пояснив, що цим Порядком врегульовано саме фіксацію правопорушення, а от до фіксації дорожньо-транспортних пригод Порядок відношення не має.

Також слід звернути увагу, що Порядок стосується правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспортні, тобто в першу чергу йдеться про порушення при використанні великогабаритних і великовагових транспортних засобів. Отже, сфера застосування постанови КМУ більшості водіїв взагалі не стосується,

– говорить Заворітний.

Він додав, що сама автоматична фіксація передбачає вимірювання навантажень на осі транспортного засобу, вимірювання його загальної маси, габаритів. При цьому дійсно передбачена можливість використання фото та відеофіксації.

Щодо публікації фото і відео транспортного засобу, Порядком передбачено наповнення офіційного веб-сайту Укртрансбезпеки такою інформацією. Проте, мета такого наповнення – ознайомлення з матеріалами особи, яка притягується до відповідальності. Наразі не передбачено можливості доступу до таких матеріалів необмеженого кола осіб,

– зазначив Заворітний.

Що зміниться для водіїв

Олександр Кудрявцев, керуючий АБ «Олександра Кудрявцева», каже, що водіям слід чекати на "листи щастя", оскільки на Укртрансбезпеку (орган, що має розглядати порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі) покладений обов'язок розсилати постанови рекомендованими листами.

Також він пояснив, що публікація такої інформації в інтернеті не буде порушенням конфіденційності, адже доступ планується надати тільки особі, яка притягається до відповідальності за таке правопорушення.

Перевага можлива в тому, що ці нововведення можуть пришвидшити процес оформлення матеріалів ДТП, а відтак і процес притягнення винуватця до відповідальності. А ризик залишається не мінним: притягнути до відповідальності можуть невинувату людину. Адже "листи щастя" очевидно будуть направлятися на адресу власника автомобіля, а не водія, що був за кермом,

– говорить Кудрявцев.

Вадим Заворітний додав, що новий порядок покликаний в першу чергу спростити взаємодію при обміні, передачі інформації між Укртансбезпекою та іншими державними органами та автоматизувати процес надіслання постанов про штрафи правопорушнику.