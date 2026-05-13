Количество обращений о нарушении прав во время мобилизации выросло в 333 раза, – Лубинец

Количество обращений относительно вероятных нарушений прав граждан во время мобилизации выросло в 333 раза. Зафиксировано более 6 тысяч обращений, касающихся применения силы и использования балаклав.

Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады 13 мая сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец сообщил о 6 тысячах обращений граждан, в которых говорится о применении силы, использование балаклав и других возможных нарушений во время работы военнослужащих ТЦК.

Омбудсмен также заявил о зафиксированных случаях гибели гражданских лиц в помещениях ТЦК и СП.

В связи с этим Лубинец подчеркнул необходимость срочного обновления системы мобилизации. Он предложил создать рабочую группу на уровне Министерства обороны при участии парламента и уполномоченного по правам человека для наработки изменений.

По его словам, граждане должны чувствовать себя в безопасности в учреждениях ТЦК и СП, а не сталкиваться там с нарушением своих прав.

У нас есть рецепт, как срочно поменять эту ситуацию. Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот,

– подчеркнул Лубинец.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии на Днепропетровщине умер военнообязанный. По предварительным данным, мужчине стало плохо в помещении ТЦК, однако медикам не удалось его спасти. Сейчас назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

30 марта в Луцке работники ТЦК и СП пытались затолкать в бус мужчину, с применением физической силы. Беременная жена пыталась забрать мужа от военных, но когда служебный автомобиль двинулся, она упала на асфальт. Медики установили угрозу прерывания беременности, а также зафиксировали у нее острую реакцию на стресс. После инцидента работник ТЦК даже не остановился, а уехал с места происшествия. Суд обязал водителя уплатить штраф в размере 3400 гривен и 665 гривен судебного сбора за нарушение правил дорожного движения.

9 мая в Межгорье, что на Закарпатье, возле 2-го отдела Хустского РТЦК и СП произошла стрельба. Конфликт произошел после мобилизации местного представителя ромской общины. Тогда у здания собралось около 30 человек – они начали выламывать двери и пытался прорваться внутрь ТЦК. Работники ТЦК в ответ открыли огонь – прозвучало не менее 4 выстрелов.