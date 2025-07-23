Сначала должен был касаться пропавших без вести, – нардеп о нарушениях в голосовании за закон о НАБУ

В Украине приняли скандальный закон, который фактически лишил независимости НАБУ и САП. Верховная Рада приняла его очень быстро со многими нарушениями.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал 24 Каналу детали того, как именно принимался этот закон.

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Какие нарушения были во время голосования за закон?

Юрчишин отметил, что сам закон в первую очередь должен был касаться совершенствования следственных действий в отношении лиц, пропавших без вести. Это огромный вызов. Наша прокуратура фиксирует огромное количество преступлений России в отношении украинских военных и гражданских. И 22 июля ориентировочно до 9 утра этот закон действительно касался только этой темы.

Затем незаконным способом по представлению Максима Бужанского был созван комитет. Часть авторов закона на комитет даже не пригласили. Там были внесены правки, которые уже касались разрушения независимости НАБУ и САП. Далее вся процедура является тотальным нарушением регламента, ограничением прав народных депутатов,

- отметил народный депутат от фракции "Голос".

Он продолжил, что им не дали возможности поставить правки на подтверждение, не дали права зарегистрировать постановления о нарушении процедуры. Спикер в зале заседания подписал, еще ведя заседание и не имея возможности вычитать документ. Был мегатурборежим. В 13:38 законопроект был проголосован, в 13:50, подписанный спикером, пошел на подпись Президенту.

"Все это связано только с одной целью, чтобы дать Генеральной Прокуратуре испытать чувственные дела", – подчеркнул Юрчишин.

По его словам, это дела, касающиеся в первую очередь приближенных к Офису Президента лиц – господина Чернышова, господина Миндича.

Есть ли угроза евроинтеграции?

Как отметил Юрчишин, этот закон ставит под угрозу евроинтеграцию, о чем уже неоднократно с разных площадок говорили представители Евросоюза. Были позиции спикера Европейской комиссии, Организации экономического развития и сотрудничества. Они заявили, что эти решения ставят под угрозу дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

То есть, здесь очень важно вовремя остановиться. Как по мне, это преступление вполне нарушает общественный договор, который был создан после Революции Достоинства,

- подчеркнул народный депутат от фракции "Голос".

Он добавил, что договор заключался в том, что ни одна власть не имеет права пересмотреть то, что создавалось, как общественный запрос.

