Нарушил традицию Белого дома: почему у Трампа нет домашних любимцев

Дональд Трамп стал первым американским президентом за 120 лет, у которого нет собаки.

Об этом американский президент рассказал во время визита в Эль-Пасо, Техас, написали в издании The Washington Post.

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Трамп также отметил, что идея завести собаку для имиджа и политической выгоды кажется ему "фальшивой".

Вообще-то я не против, но у меня просто нет времени для этого. Да и как бы я выглядел, выгуливая пса на лужайке у Белого дома? Мои поклонники любят меня и без собаки,

– заверил президент США.

Комментарии из толпы о том, что у предыдущего президента Барака Обамы был пес, Трамп ответил: "Да, был. Вы правы".



Барак Обама и его четвероногий друг Бо

Заводить собаку в Белом доме стало почти традицией для американских президентов. Когда в 2016 году на пост президента баллотировался Скотт Уокер, который страдал аллергией на собак, это считали его недостатком.

До Трампа не было собаки только у 25 президента США Уильяма Мак-Кинли, который занимал должность в 1897-1901 годах. Однако стоит отметить, что у него были котята, попугаи и петухи.

Кстати, недавно СМИ обнародовали рабочий график Дональда Трампа и обвинили его в том, что он мало работает. Вместе с тем президент США утверждает, что работает больше, чем его предшественники.