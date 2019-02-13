Порушив традицію Білого дому: чому в Трампа немає домашніх улюбленців

Дональд Трамп став першим американським президентом за 120 років, у якого немає собаки.

Про це американський президент розповів під час візиту до Ель-Пасо, Техас, написали у виданні The Washington Post.

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Трамп також зазначив, що ідея завести собаку задля іміджу та політичної вигоди здається йому "фальшивою".

Взагалі-то я не проти, але в мене просто немає часу для цього. Та і як би я виглядав, вигулюючи пса на галявині біля Білого дому? Мої прихильники люблять мене і без собаки,

– запевнив президент США.

На коментар з натовпу про те, що у попереднього президента Барака Обами був пес, Трамп відповів: "Так, був. Ви маєте рацію".



Барак Обама та його чотирилапий друг Бо

Заводити собаку в Білому домі стало майже традицією для американських президентів. Коли у 2016 на пост президента балотувався Скотт Вокер, який мав алергію на собак, це вважали його недоліком.

До Трампа не мав собаки лише 25 президент США Вільям Мак-Кінлі, який обіймав посаду у 1897-1901 роках. Однак варто зазначити, що у нього були кошенята, папуги та півні.

До речі, нещодавно ЗМІ оприлюднили робочий графік Дональда Трампа й звинуватили його в недостатній роботі. Натомість президент США стверджує, що працює більше, аніж його попередники.