Нарушила приказ Залужного: журналистку из Дании лишили аккредитации
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Аккредитация датской журналистки Матильды Кимер отменена из-за нарушения требований приказа Главнокомандующего ВСУ Залужного. Вероятно, журналистку подозревают в шпионаже.
Причиной лишения аккредитации явилась деятельность журналистки в Николаеве в июле 2022 года. Отмечают, что "журналистка оказалась в месте, где не должна была и пыталась снять репортаж об оружии, о котором даже нельзя говорить".
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Датскую журналистку проверила СБУ
С просьбой проверить журналистку после этого инцидента в СБУ обратились военные. А те рекомендовали после проверки армейскому управлению по связям с общественностью лишить Кимер аккредитации.
У нас также есть данные, что она находилась в оккупированных частях Украины, в частности в Крыму и Донецкой/Луганской областях, с нарушением украинского законодательства,
– отметили источники.
Кимер даже встречалась с представителями СБУ 8 декабря в Киеве. Во время встречи на ее вопрос, как работать без аккредитации, ей предложили использовать материалы, предоставленные "официальными источниками, например СБУ", как делают другие иностранные журналисты, не имеющие возможности быть на передовой.
Что говорит сама журналистка
Кимер подтвердила, что в июле оказалась в Николаеве там, где не должно быть.
Мы ничего не снимали, ничего не сделали – просто оказались там, где нас не должно быть. Я надеялась, что это был решенный вопрос, поскольку после этого через два дня делала репортажи с военными, и ко мне не было претензий,
– сказала журналистка.
В то же время, Кимер отрицала информацию о том, что она незаконно находилась на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
Что еще известно о датской журналистке
- 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения России, Кимер находилась в Киеве, и оказалась одним из первых датских корреспондентов, которая смогла рассказать, что происходит в городе.
- В апреле журналистка была в Москве и сделала репортаж с Красной площади, а также рассказала о закрытии магазинов из-за санкций. В августе 2022 года ФСБ России запретило ей въезд на территорию страны на 10 лет из-за угрозы безопасности.