Нарушила законы войны, – Венедиктова заявила, что Поклонскую будут судить заочно

Правоохранители планируют заочно привлечь к ответственности бывшего украинского юриста Наталью Поклонскую. Она была "прокурором Крыма", а сейчас является депутатом Госдумы.

Об этом на саммите Крымской платформы сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Правоохранители продолжают собирать доказательства в отношении Поклонской.

К теме Создавала "законодательство" для боевиков: судью из Луганска подозревают в госизмене

"За действия по признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией всем известной Поклонской ранее сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас решается применить заочное привлечение ее к ответственности", – отметила Венедиктова.

Следователи будут искать псевдосудей

Меджлис – представительный орган, который имеет целью бороться с последствиями геноцида против крымских татар. Минюст России в апреле 2016 года признал его экстремистской организацией. Перед тем Поклонская остановила деятельность Меджлиса якобы из-за экстремизма и связи с "Правым сектором".

Генпрокурор рассказала, что следователи также будут исследовать доказательства причастности конкретных "судей" оккупационных судебных органов, которые принимали незаконные решения и привлекали к ответственности активистов. Говорится об участниках митинга в поддержку независимости и территориальной целостности Украины в Крыму 26 февраля 2014 года.

Что известно о коллаборационистах в Крыму