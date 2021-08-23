Нарушила законы войны, – Венедиктова заявила, что Поклонскую будут судить заочно
Источник:24 канал
Правоохранители планируют заочно привлечь к ответственности бывшего украинского юриста Наталью Поклонскую. Она была "прокурором Крыма", а сейчас является депутатом Госдумы.
Об этом на саммите Крымской платформы сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Правоохранители продолжают собирать доказательства в отношении Поклонской.
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"За действия по признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией всем известной Поклонской ранее сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас решается применить заочное привлечение ее к ответственности", – отметила Венедиктова.Справка. Меджлис – представительный орган, который имеет целью бороться с последствиями геноцида против крымских татар. Минюст России в апреле 2016 года признал его экстремистской организацией. Перед тем Поклонская остановила деятельность Меджлиса якобы из-за экстремизма и связи с "Правым сектором".
Следователи будут искать псевдосудей
Генпрокурор рассказала, что следователи также будут исследовать доказательства причастности конкретных "судей" оккупационных судебных органов, которые принимали незаконные решения и привлекали к ответственности активистов. Говорится об участниках митинга в поддержку независимости и территориальной целостности Украины в Крыму 26 февраля 2014 года.
Что известно о коллаборационистах в Крыму
- В июне 2021 года Офис генпрокурора завершил расследование по делу о государственной измене коллаборационистов Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Сергея Шахова, Рустама Темиргалиева.
- Государственных изменников также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании преступной организации, захвате государственной власти.
- Киевский апелляционный суд приговорил к 12 годам лишения свободы судью, который принимал участие в создании оккупационных органов власти.