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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нарушители карантина в Киеве уплатили уже более 90 тысяч гривен штрафов

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      С 6 апреля в парках находиться запрещено / фото Андрея Костюка / 24 канал

      С начала действия карантинных ограничений в Украине закономерно появились нарушители запретов. Например, в Киеве их уже больше, чем инфицированных коронавирусом.

      В столице Украины уже есть 279 подтвержденных случаев COVID-19. В то же время количество нарушений сейчас вдвое больше – полицейские составили 524 административных протокола. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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      За первые 5 админпротоколов в бюджет взыскали 91 тысячу 800 гривен. В Киеве открыли четыре уголовных дела:

      • одно за подверганию особы опасности заражения вирусом,
      • три за нарушение карантинных ограничений.

      Відповідальність
      Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      В Киеве подтверждены уже 5 летальных случаев, о последнем из них стало известно 6 апреля. Умер 72-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии.

      Новые карантинные ограничения с 6 апреля:

      • запрещено быть в общественных местах без маски или респиратора;
      • ходить по улице можно только по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 особой;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Бюджет Деньги Штрафы Полиция Виталий Кличко Новости Киева
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