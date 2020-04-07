Нарушители карантина в Киеве уплатили уже более 90 тысяч гривен штрафов
С начала действия карантинных ограничений в Украине закономерно появились нарушители запретов. Например, в Киеве их уже больше, чем инфицированных коронавирусом.
В столице Украины уже есть 279 подтвержденных случаев COVID-19. В то же время количество нарушений сейчас вдвое больше – полицейские составили 524 административных протокола. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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За первые 5 админпротоколов в бюджет взыскали 91 тысячу 800 гривен. В Киеве открыли четыре уголовных дела:
- одно за подверганию особы опасности заражения вирусом,
- три за нарушение карантинных ограничений.
Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
В Киеве подтверждены уже 5 летальных случаев, о последнем из них стало известно 6 апреля. Умер 72-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии.
Новые карантинные ограничения с 6 апреля:
- запрещено быть в общественных местах без маски или респиратора;
- ходить по улице можно только по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
- нельзя посещать спортивные площадки;
- ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 особой;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
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