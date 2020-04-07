Нарушители карантина в Киеве уплатили уже более 90 тысяч гривен штрафов

С начала действия карантинных ограничений в Украине закономерно появились нарушители запретов. Например, в Киеве их уже больше, чем инфицированных коронавирусом.

В столице Украины уже есть 279 подтвержденных случаев COVID-19. В то же время количество нарушений сейчас вдвое больше – полицейские составили 524 административных протокола. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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За первые 5 админпротоколов в бюджет взыскали 91 тысячу 800 гривен. В Киеве открыли четыре уголовных дела:

одно за подверганию особы опасности заражения вирусом,

три за нарушение карантинных ограничений.



Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

В Киеве подтверждены уже 5 летальных случаев, о последнем из них стало известно 6 апреля. Умер 72-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии.

Новые карантинные ограничения с 6 апреля: