Нас будут заливать деньгами, – Фурса спрогнозировал быстрое восстановление экономики после войны

Вопрос того, как быстро можно будет восстановить экономику Украины, зависит от того, как долго будет длиться война.

На восстановление экономики может потребоваться не менее 3 – 5 лет. Такой прогноз сделал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, надо понимать, что мы входили в эту войну во время самого высокого уровня благосостояния: ВВП был самым большим за всю историю, доходы граждан тоже. Такого еще несколько лет точно не будет.

Для того, чтобы снова добраться до этой точки 24 февраля понадобится, наверное, 3 – 5 лет, отметил банкир.

Однако есть и хорошая новость. У нас будет активная поддержка наших западных партнеров. Инфраструктурный план по восстановлению точно будет. То есть нас будут заливать деньгами,

– подчеркнул Фурса.

Вопрос заключается в некоторых вещах:

будем ли мы при этом делать реформы, чтобы эти деньги не разворовали;

как быстро мы сможем прорабатывать эти деньги по восстановлению Украины.

Вместе с тем, как он добавил, те прогнозы, которые сейчас составляют международные организации, говорят о том, если война еще будет продолжаться 1 – 2 месяца, падение экономики будет очень сильным – в среднем на 30 – 35%.

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