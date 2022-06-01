Нас не интересует Россия, мы возвращаем свое: ОП об истерике Кремля по передаче оружия
Источник:Андрей Ермак
Украина не собирается вести боевые действия на территории России, а потому истерика Кремля по передаче оружия Украине – безосновательна и манипулятивна.
Соответствующее заявление озвучил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что нас интересует только собственная территориальная целостность.
Все необходимое оружие будет, у Запада есть консенсус, – Подоляк
Украине нужно оружие для освобождения украинских территорий, временно оккупированных Россией. Мы не воюем на территории России, нас интересует наш суверенитет и территориальная целостность.
– написал Ермак.
Именно для освобождения украинской земли и людей необходима ствольная артиллерия, MLRS, системы ПВО для защиты неба, танки, авиация.
Союзники прекрасно понимают, зачем Украине оружие
Россия, по словам Ермака, пытается использовать пропагандистские тезисы, что с западным оружием Украина будет атаковать российские города, что является неправдой.
Нас не интересует Россия, мы возвращаем свое. Это хорошо понимают наши союзники. И мы обязательно выгоним россиян из украинской земли,
– подчеркнул руководитель ОП.
К слову, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что вопрос предоставления оружия должен быть закрыт в информационном пространстве, пока это оружие не отправят на передовую.
Речь о РСЗО – Украина все-таки получит необходимое оружие
- Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.
- Предварительно министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что снабжение Украины РСЗО может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".
- Вчера стало известно, что США объявят о новой поддержке Украины . Соответствующее заявление сделал 31 мая представитель Госдепа. Однако он не уточнял, какое оружие отправят.
- Впоследствии президент Джозеф Байден в колонке для The New York Times написал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. По его мнению, это необходимо для эффективной борьбы с российским вторжением.